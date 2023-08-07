В эфире программы «Свобода. Утро» в понедельник, 7 августа, Череватый сообщил, что путинские оккупационные силы пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении, информирует «НБН».

По словам представителя Восточной группировки войск, уже несколько недель подряд в этой зоне фронта ВС РФ эскалируют ситуацию, ищут слабые места в обороне защитников, активно привлекают артиллерию и пытаются проводить наступательные операции.

Говоря о возможности захватчиков взять позиции, которые освободили ВСУ, Череватый отметил, что россияне живут этим реваншем. Оккупантов унизили, за считанные дни выбросив из Харьковщины, где они оставили снаряды и технику.

Поэтому враг хотел бы отплатить за поражение и прорваться в район Купянска, однако украинские военные знают о планах россиян, а также об их подразделениях и командирах на этом направлении. По этой причине несколько недель захватчики не могут добиться успехов.

Напомним, в Минобороны рассказали о боях за Марьинку и Авдеевку, раскрыв цель оккупантов в Донецкой области.