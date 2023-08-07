Как информирует «НБН» со ссылкой на Укринформ, с таким заявлением выступил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

В частности, Юсов заявил, что Россия является страной-террористом. И террористы РФ могут продолжать такого рода террористические атаки, а нам нужно быть готовыми к этому.

По его словам, уже множество раз наблюдалось, как российская сторона наносила ракетные удары по мирному населению Украины, городам, где не ведутся боевые действия. Так что думать о том, что в будущем это не повториться, весьма наивно.

Он добавил, что наша страна прекрасно понимает, с кем имеет дело, и сейчас Украина усердно работает над тем, чтобы была усилена система ПВО. А о том, что угрозы дальнейших обстрелов существуют, понимают не только в нашей стране, но так же и партнеры Украины с которыми постоянно проговаривается вопрос необходимости усиления защиты украинского неба.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказала о воздушной атаке РФ на Украину ракетами «Кинжал».