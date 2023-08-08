Глава Кабмина заверил, что власти не намерены преуменьшать вызовы, риски и угрозы нового отопительного сезона, признавая, что зима будет сложной. Поэтому энергетики в разгар лета готовятся к периоду холодов, информирует «НБН».

По словам чиновника, в Минэнерго отчитались о ремонте пяти блоков АЭС, еще четыре ремонтируются. Также на сегодня отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока ТЭС – 62% от общего количества, в ТЭЦ отремонтировано 70% и 30% еще ремонтируются. Кроме того, 32 гидроагрегата ГЭС отремонтировано и в ремонте, что составляет 68% мощности.

Премьер-министр добавил, что высоковольтные подстанции восстановили до довоенного уровня, а также формируется многоуровневая защита для энергообъектов.

Ранее в «Нафтогазе» оценили запасы «голубого топлива» в хранилищах при подготовке к отопительному сезону.