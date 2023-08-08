В эфире «24 канала» представитель Восточной группировки войск сообщил, что оккупанты начали более мощно использовать дроны-камикадзе, в общем БПЛА, радиоэлектронную борьбу, на что защитники стараются отвечать немедленно, информирует «НБН».

По словам Череватого, в начале полномасштабного вторжения у ВС РФ было много новейших БМП-3, однако из-за больших потерь техники сейчас захватчики начали использовать снятые с вооружения БМП-2 и даже БПМ-1.

Неутешительная ситуация в армии Путина и с бронетранспортерами. До полномасштабной войны страна-агрессор хвасталась новейшим БТР-82, сейчас же на фронте «вторая армия мира» воюет на устаревших образцах – БТР-80 и даже БТР-70.

Защитники на поле боя стали реже встречать новые модели танков РФ Т-90 и Т-80, поскольку теперь оккупанты в основном используют Т-72 ранних модификаций.

Ранее Череватый оценил возможность реванша врага на Купянском направлении.