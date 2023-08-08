В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» заявила, что прорыв линии обороны врага – лишь первый этап. Далее бойцам нужно закрепиться на этих участках и сделать их безопасными для военный, которые осуществили прорыв, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, стоит помнить, что деоккупация территорий – большая и сложная работа ВСУ. Войска будут продвигаться, однако информацию об их успехах будут сообщать дозированно, чтобы сохранить жизни защитников.

Ранее руководитель пресс-центра сообщила, что ВС РФ поставили на паузу террор ракетами и дронами. Гуменюк рассказала, какое оружие сейчас будут применять россияне.