В эфире программы «Свобода. Утро» глава Донецкой ОВА заявил, что сначала россияне во время ракетных атак наносят удар по гражданской инфраструктуре, после чего атакуют службы, которые приезжают на место обстрела, информирует «НБН».

По словам чиновника, он лично дает указания по выезду служб, в зависимости от характера попаданий. Если ВС РФ нанесли удар не по многоэтажке, выдерживается небольшой промежуток времени, поскольку существует большая вероятность повторного обстрела.

Кириленко отметил, что захватчики такую тактику используют не впервые, однако в ситуации с попаданием по многоэтажному дому, в результате которого были большие разрушения, было принято решение оперативно отправить службы на место обстрела.

Начальник администрации уточнил, что в 19:15 оккупанты нанесли первый удар по гражданскому населению в Покровске, целью удара россиян в 19:52 были уже работники служб, которые ликвидировали последствия атаки.

Чиновник отметил, что перед вторым ударом людей сосредоточили, в противном случае последствия были бы гораздо хуже.

Напомним, что во время обстрела Покровска погиб замглавы ГСЧС Донецкой области.