Американские аналитики в своем отчете, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ, пишут, что в понедельник, 7 августа, защитники продолжали идти в контрнаступление как минимум на двух участках фронта, информирует «НБН».

В Институте изучения войны отмечают, что наступательные действия украинские войска ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Эксперты процитировали и заместителя главы Министерства обороны Анну Маляр, которая сообщила, что последнюю неделю эпицентром боевых действий был фронт на востоке страны.

В то же время в интервью аргентинскому изданию La Nacion глава государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают удерживать инициативу, находясь на этапе наступления. Президент признал, что его темпы ниже, чем ожидалось, подчеркнув, что для победы в войне с РФ Украине необходимо терпение.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о ходе боев за Авдеевку, раскрыв цель ВС РФ на Донбассе.