С февраля 2022 года украинские военные деоккупировали более 40 000 км² нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СтратКом ВСУ.

В сообщении сказано, что такое количество освобожденных защитниками территорий Украины больше, чем территория Молдовы, чуть меньше, чем территории двух Израилей и около 15 городов, таких как столица страны-агрессора.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о деоккупации всех временно захваченных территорий нашей страны в этом году. Генерал рассказал, кто может дать гарантии в этом вопросе.