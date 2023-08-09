В эфире национального телемарафона замминистра отметила, что Восток Украины – эпицентр усилий «второй армии мира». Захватчики не жалеют ресурсов, чтобы достичь главной цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, информирует «НБН».

По словам Маляр, оккупанты в регионе активизировались и начали бросать на поле боя всех, кто есть, вернувшись к тактике «мясных штурмов». Командование ВС РФ перебрасывает войска с Авдеевского направления под Бахмут Донецкой области и Купянск на Харьковщине.

Представитель оборонного ведомства назвала Купянско-Лиманское направление самым горячим, поскольку россияне там продолжают попытки прорыва обороны защитников.

На Бахмутском направлении захватчики паникуют из-за продвижения ВСУ. Чтобы остановить украинских военных, оккупанты стягивают туда авиацию, увеличив количество обстрелов.

Напомним, в Минобороны назвали цель россиян на Купянском направлении.