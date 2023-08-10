Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Юрий Малашко проинформировал о том, что россияне в очередной раз ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

Как известно, начиная с 19 часов 17 минут в регионе была объявлена воздушная тревога. Вскоре после этого в Запорожье раздался взрыв. А спустя несколько минут прогремел еще один.

Ровно в 19 часов 19 минут Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности на территории Запорожской области. При этом в ОВА уточнили, что эта опасность – с южной территории.

Согласно обнародованному в 19 часов 31 минуту сообщению главы ОВА Юрия Малашко, объектом для удара РФ в очередной раз стал объект гражданской инфраструктуры, а не какая-либо военная цель.

Он добавил, что в это время в городе очень людная территория.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по Запорожью.