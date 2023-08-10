В эфире Еspreso спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что россияне пытались атаковать тактической авиацией Бериславский район правобережья Херсонской области, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, во время запуска КАБ в среду, 9 августа, захватчики сбросили три авиационные бомбы на подразделения «второй армии мира».

«Пока оккупантам в некоторых вопросах удается справиться самим», — отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Напомним, что украинские войска прорвали линию обороны армии РФ на юге страны. Гуменюк рассказала, какая ситуация сложилась на фронте в регионе.