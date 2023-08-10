Захваченную ВС РФ ЗАЭС ночью пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, после потери питания по основной линии 750 кВ, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома».

В компании объяснили, что в случае полной потери внешнего питания АЭС главные циркуляционные насосы станции отключатся и энергоблок перейдет в режим «природной циркуляции».

Следствием тяжелого режима работы реакторной установки может стать полный отказ основного оборудования энергоблока. Российские захватчики продолжают эксплуатировать Запорожскую АЭС, нарушая правила функционирования реакторных установок, что приближает станцию к катастрофе.

Ранее глава Минэнергетики Герман Галущенко заявил, что захваченная россиянами ЗАЭС может взорваться в любой момент.