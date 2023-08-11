Социологи Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 3 по 17 июля провели опрос «Между качеством и безопасностью: школьное образование и вступительные экзамены в условиях войны», где одной из тем стало дистанционное обучение, информирует «НБН».

Несмотря на то, что некоторые школы в стране не имеют безопасных и оборудованных укрытий, 63% респондентов хотят вернуть за парты школьников и студентов.

Больше всего противников дистанционного получения знаний на западе Украины – 70% опрошенных. Более лояльно к онлайн-образованию относятся жители южных областей – 45% поддерживают такой формат, 54% выступают против.

Ранее социологи КМИС рассказали, хотят ли украинцы, чтобы дети продолжали в школах изучать русский язык.