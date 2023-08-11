В эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск отметил, что «вторая армия мира» начала чаще применять на фронте БПЛА, в первую очередь – ударные, информирует «НБН».

По словам Череватого, использование дронов российскими захватчиками один из ежедневных ключевых вопросов, который поднимает командование во время совещаний.

Он отметил, что каждое действие вызывает противодействие и защитники знают, как бороться с вражескими «птичками». Украинские военные делают все, чтобы уничтожить беспилотники ВС РФ – применяют специальные расчеты, противодроновые сетки и РЭБ.

Спикер Восточной группировки добавил, что украинцы ежедневно могут видеть, как боевые БПЛА ВСУ ликвидируют российскую бронетехнику, ЗРК и прочее.

Ранее Череватый прокомментировал ракетные обстрелы Кругляковки и Покровска. Он объяснил, почему россияне наносят повторные удары по гражданской инфраструктуре.