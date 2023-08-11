Аналитики ISW изучили спутниковые снимки РБ, полученные 9 августа, в частности лагеря ЧВК на территории деревни Цель. Кадры показали, что с 1 августа на место дислокации «вагнеровцев» прибыло дополнительное количество транспортных средств, информирует «НБН».

Также 10 августа появилось видео тренировок белорусских военных в Брестской области, которых обучают инструкторы из армии Пригожина. Источники в РФ предполагают, что 13 августа состоится второй этап вывода боевиков из РБ.

В то же время «повар Путина» не комментирует информацию о возвращении своих войск на территорию России. Американские эксперты считают, что олигарх ограничен в возможности высказываться о предстоящих действиях ЧВК.

Ранее в Институте изучения войны сообщили о возвращении части «вагнеровцев» в Россию. Аналитики объяснили, почему боевики начали покидать Беларусь.