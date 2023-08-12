Как информирует «НБН«, об этом идет речь в сообщении СБУ.

«Была совершена попытка вытащить подбитого «Терминатора» при помощи танка Т-80, однако его в конечном счете также подбили специалисты СБУ», — пояснили в силовом ведомстве.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что у этой машины есть «высокий уровень защищенности, управляемости и огневой мощи». Кроме того, она якобы «благодаря мощному и универсальному вооружению» имеет способность «эффективно уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения врага, ликвидировать пехоту, применяющую гранатомёты и противотанковые комплексы, а также вести борьбу с танками, БМП и другими бронированными целями противника».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Лукашенко призвал Польшу наладить с ним отношения.