О том, что в польском внешнеполитическом ведомстве обоснованно полагают — Беларусь должна остановить гибридные военные действия против их страны, таким образом отвечая на предложение самоназначенного президента РБ Александра Лукашенко относительно «налаживания отношений», пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского, опубликованное в Polsat News.

По словам Яблонского, РБ должна сама прекратить какие-либо акции у польской границы, освободить политических заключенных (Анджея Почобута), а также не вести «кампанию ненависти» против Польши, никак не провоцировавшую ухудшения взаимоотношений между странами.

Замглавы Министерства иностранных дел Польши подчеркнул:

Никаких враждебных намерений по отношению к Беларуси у нас нет, и никогда не было. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас нападали. Сейчас, пока мы говорим, ведутся атаки на польскую границу. Это пустые слова (Лукашенко), в очередной раз мы слышим такие заявления, но никакой конкретики за этим не стоит.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МИД Польши сообщали, будут ли закрывать границы из-за присутствия «вагнеровцев» в Беларуси.