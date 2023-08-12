Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно словам Синегубова, главной целью, которую они преследуют, является полная безопасность населения от вероятных ранений в результате боевых действий. Принимая к вниманию то, что противник активизировал собственные штурмовые действия именно на этом направлении (Купянском), опасность может угрожать каждому человеку, который там находится.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации в Купянском районе.