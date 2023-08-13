О том, что в оборонном ведомстве страны-агрессора сообщают — сегодня, 13-го августа, в 6 часов 40 минут утра, их патрульный корабль «Василий Быков», в юго-западной части Черного моря, остановил для проведения досмотра судно, следующее в украинский порт Измаил, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

В указанной информации утверждается — экипаж сухогруза «Sukru Okan» под флагом Палау якобы не захотел отреагировать на требования российской стороны, и по этой причине, с целью принудительной остановки судна с боевого корабля РФ открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

В воздух был поднят вертолет Ка-29 с группой захвата, которая после переговоров по радиосвязи с капитаном гражданского судна, взошла на борт сухогруза и провела осмотр. По окончанию данной необоснованной процедуры, «Sukru Okan» позволили продолжить движение.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ анонсировали восстановление экспорта украинского зерна.