В комментарии изданию Liga.net представитель военной разведки Украины рассказал, что в Кремле сейчас продолжается борьба за какие-то преференции и внутренняя конкуренция, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, наша страна должна использовать эти процессы в свою пользу, над чем работает и Киев, и страны-союзники. Юсов отметил, что часть представителей элит Российской Федерации готова идти на контакт, так как хочет, чтобы определенные группы в окружении Путина потерпели поражение и несли больше потерь.

Представитель разведки отметил, что Украина получает практическую выгоду от этих людей, которыми движут только меркантильные рассуждения безопасности.

Спикер ГУР добавил, что Москва делает ставку на дестабилизацию нашей страны и тратит на это огромные ресурсы, однако демократические государства устойчивее отсталых и загнивающих империй.

Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов объяснил, зачем рассказывает об агентах СБУ в окружении кремлевского диктатора Владимира Путина.