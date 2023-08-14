В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил прокомментировал уничтожение вертолета ВС РФ Ка-52 вблизи Бахмута с помощью зенитной управляемой ракеты, информирует «НБН».

У Игната поинтересовались, как украинским бойцам удалось сбить вражеский многоцелевой «Аллигатор». По словам полковника, защитники как обычно своевременно обнаружили вертолет и ликвидировали его из ЗРК.

Спикер Воздушных сил напомнил, что последний раз украинские военные уничтожили российский Ка-52 около недели назад в селе Роботино на Запорожье также с помощью зенитного-ракетного комплекса.

Ранее британская разведка заявляла, что эффективность боевых самолетов путинских оккупационных сил на фронте в Украине снижается. В ведомстве объяснили, с какими проблемами столкнулась тактическая авиация ВС РФ.