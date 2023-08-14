В своем Telegram-канале чиновник рассказал о «взрывном» завершении недели на временно захваченной Мелитопольщине. В воскресенье около 16:00 мелитопольцы и жители Кирилловки, которая расположена в 70 километрах от города, услышали мощный «хлопок», информирует «НБН».

Как сообщил Федоров, по предварительным данным, «бавовна» посетила позиции российских оккупационных войск вблизи села Радивоновка. Городской глава напомнил, что еще год назад захватчики в лесничестве населенного пункта на берегу Молочного лимана обустроили военную базу.

Мэр добавил, что осталось дождаться подтверждения этих данных, выразив надежду на то, что «бавовна» продолжит «цвести» и на этой неделе.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном городе выросла смертность, несмотря на якобы работу больниц и скорой помощи.