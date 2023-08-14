В эфире «Громадського радіо» советник городского главы высказался о ситуации с медицинской помощью во временно захваченном Мариуполе. По словам Андрющенко, в городе реально только умереть, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что в Мариуполе работает только одна больница интенсивной терапии №2. Оккупанты заявили, что они в районах запустили еще три медучреждения, однако их нельзя назвать больницами из-за отсутствия стационаров.

Советник мэра отметил, что в городе очень плохая ситуация с инсулином, кроме того, мариупольцам не дают умирать в больницах. В медучреждениях, если состояние больного не улучшится, его выписывают, чтобы не фиксировать смерть, и отправляют умирать домой.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе, при том, что якобы работают скорая помощь и больницы, смертность выросла до 400 человек в неделю, год назад этот показатель составлял 250.

Ранее советник мэра рассказал о перестрелке «кадыровцев» с представителями «власти» Мариуполя, в результате которой пострадали мирные жители.