Как информирует «НБН», об этом президент Украины заявил в ходе своего видеообращения.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

Весьма множество проблем возникает в результате некачественной работы ВВК. Будет приготовлено решение.

При этом Верховный главнокомандующий не уточнил, о каком именно решении сейчас идет речь.

Помимо того украинский лидер рассказал о собственной поездке на территорию Донецкой области, подчеркнув, что во время своего визита в регион он вел весьма откровенные разговоры о наступательных действиях армии Украины, поставках в войска, а также возможностях командиров.

Ранее Зеленский сделал заявление о том, что будут уволены все областные военкомы.