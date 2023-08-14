Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что после ударов по незаконно возведенному российской стороной через Керченский пролив мосту он продолжает работать, но неполноценно. Более того, россияне бросают больше сил для того, чтобы этот объект находился под охраной.

Так, он заявил, что россияне сейчас настолько переживают за судьбу данного незаконного сооружения, что по факту они просто выгнали в море все имеющиеся у них в пограничных войсках ФСБ РФ, судна. До этого там всегда дежурила одна, две или три единицы пограничников. А сейчас их бывает не менее десятка. Сегодня, к примеру, было шесть-семь единиц. То есть, по его словам, это семь кораблей, шесть катеров. В общей сложности, 13-15 единиц.

Он отметил, что автомобильная часть Крымского моста в настоящее время работает в реверсном режиме из-за того, что мост получил повреждения. Касательно железнодорожной части моста, то она сейчас более-менее в штатном режиме работает.

Напоследок Плетенчук добавил, что сказать о том, что мост работает полноценно, мы точно не можем.

Напомним, ранее мы уже писали о «прилетах» по Крымскому мосту.