О том, что пока не раскрыты все обстоятельства и последствия взрывов на Керченском мосту 12-го августа, но уже можно сделать выводы — транспортное сообщение не прерывается без основательных причин, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, маскировка дымом использовалась еще в период Второй Мировой Войны, и из-за таких методов невозможно в точности узнать, что же конкретно произошло: вероятно, оккупанты проводили какие-то учения, но сказать определенно нельзя. Безусловно, только «снимки со спутника» подтвердят факт того, что там есть разрушения, поскольку «не просто же так перекрывают движение».

Ранее наш информационный портал писал о том, что росСМИ сообщали о перекрытии движения транспорта по Керченскому мосту и взрывах 12-го августа.