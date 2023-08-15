В комментарии изданию «Киев24» заместитель главы КГГА заявил, что в День Независимости в украинской столице будут проводиться мероприятия локального уровня, информирует «НБН».

По словам чиновника, в Киеве не будут организованы массовые мероприятия 24 августа. В то же время руководство города еще не получило ответ относительно формата государственных мер от правительства и Офиса Зеленского. В КГГА ожидают окончательные распоряжения от руководства страны относительно празднований в столице.

Напомним, заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий высказался об угрозе масштабных обстрелов нашей страны российскими войсками 24 августа. Он рассказал, ожидать ли в этот день массированный ракетный удар.