Во вторник, 15 августа, во время брифинга Игнат заявил, что промышленность и инфраструктура Украины – главные мишени для обстрелов ВС РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, российские оккупанты чувствуют работу украинской авиации, поэтому они всегда будут нацелены на наши аэродромы. При этом, эти объекты нельзя выделить как главную цель для врага.

Полковник подчеркнул, что всегда во время атак на Украину «вторая армия мира» будет стремиться в первую очередь уничтожить промышленность, а также критическую и портовую инфраструктуру.

Ранее спикер Воздушных сил объяснил украинцам, почему Киев не может купить системы противовоздушной обороны, чтобы закрыть все небо над нашей страной.