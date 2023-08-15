Военачальник на своей Facebook-странице во вторник, 15 августа, сообщил, что в пределах Новгород-Северской территориальной общины на Черниговщине россияне в очередной раз попытались прорваться через государственную границу, информирует «НБН».

По словам генерала, часовой поста наблюдения заметил приближение двух российских вооруженных ДРГ к контрольной полосе с разных сторон. Начался стрелковый бой, старший командир отдал приказ открыть огонь по диверсантах из артиллерии. В это время к границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

Наев уточнил, что по предварительным данным диверсионно-разведывательные группы РФ состояли из пяти и семи оккупантов. В ходе боя россияне понесли потери ранеными и убитыми, защитники вынудили врага выйти за границу.

Ранее военачальник рассказал, сколько попыток прорыва государственной границы ДРГ РФ было в прошлом месяце.