Издание The Economist пишет, что пленные «второй армии мира» просят украинские власти не отдавать их на обмен до окончания контрактов. Некоторые «освободители» готовы оставаться в Украине за решеткой даже до конца войны, информирует «НБН».

Как отмечают журналисты, российские пленные не стремятся возвращаться домой, поскольку больше не хотят воевать и становиться «пушечным мясом».

Представитель Международного комитета Красного Креста Акиле Депре посетил лагерь пленных солдат ВС РФ во Львове. По его словам, многие путинские солдаты выглядят гораздо старше своих лет.

Кроме того, в рядах «освободителей» много больных и слабых. Пресс-секретарь Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко утверждает, что их завербовали уже в таком состоянии, поэтому сложно представить, что такие бойцы могли быть чем-то полезны оккупантам, помимо роли «артиллерийского мяса».

Как сообщалось ранее, пленный захватчик рассказал о преступлениях россиян в Херсоне.