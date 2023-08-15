По данным Генштаба ВСУ, стычка между оккупантами произошла в населенном пункте Михайловка на Запорожье. Пропагандисты снимали ролик с участием высокопоставленного «кадыровского» командира, в это время произошел спор между чеченскими боевиками и дагестанцами, информирует «НБН».

В ходе выяснения отношений обе стороны начали стрельбу из стрелкового оружия, один из «освободителей» получил ранения несовместимые с жизнью. «Кадыровцы» и дагестанцы начали открытое противостояние, пустив в ход также гранаты и гранатометы.

Достигли успеха в столкновении дагестанцы. В ходе боевого противостояния с обеих сторон конфликта зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых солдат «второй армии мира».

Командир подразделения «кадыровцев» был наказан – его отправили на первую линию фронта.

Ранее под Мариуполем произошла перестрелка «кадыровцев» с представителями местной «власти». Советник мэра Петр Андрющенко сообщил о жертвах среди мирных жителей.