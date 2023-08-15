Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении городского головы Львова Андрея Садового.

Так, Садовой сообщил, что во Львове в очередной раз прозвучали звуки взрывов. Также Садовый добавил, что есть «много сбитых ракет», а также попадания по городу.

Согласно оценке Садового, пострадали частные дома. На верхних этажах одного из жилдомов возник пожар.

Кроме того, немного позже мэр Львова опубликовал видео, на котором рассказывает, что одна из российских ракет и вовсе прилетела во двор детского сада.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных звуках взрывов в Днепре.