Руководитель оборонного ведомства страны-агрессора заявил, что войска Российской Федерации не использовали кассетные снаряды в ходе так называемой «спецоперации». При этом министр отметил, что военное руководство страны «может пересмотреть это решение», информирует «НБН».

Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале уличил путинского генерала во лжи, опубликовав кадры кассетных снарядов ВС РФ, которыми обстреливали Харьков. Он отметил, что заявление Шойгу – тупая и бездарная ложь, в которой нет смысла.

Ранее в оборонном ведомстве государства-террориста солгали об обстреле Запорожья 10 августа. У Шойгу заявили, что оккупанты якобы ударили ракетой по базе иностранных наемников.