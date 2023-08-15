Как информирует «НБН», о своем визите на Мелитопольское направление президент сообщил в ТГ-канале.

Зеленский сообщил, что на Мелитопольском направлении он посетил третью бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

По словам Верховного главнокомандующего ВСУ, в настоящее время бойцы ВСУ ведут наступательные действия на Запорожском направлении. Президенту удалось обсудить с командиром бригады самые проблемные вопросы.

Кроме того, украинский лидер посетил передовой пункт управления 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, отметив, что украинские защитники имеют все возможности для обеспечения нашей стране реальной свободы. Он поблагодарил воинов за стойкость и каждый метр результата.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский обратил внимание на необходимости наращивания производства беспилотников для нужд ВСУ.