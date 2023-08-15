В своем видеообращении украинский лидер отметил, что армия Путина применяет «Ланцеты», «Орланы» и беспилотники также нужны нашим бойцам. По этой причине, наша страна должна выпускать свои БПЛА «Лелека», «Фурия» и другие, информирует «НБН».

По словам гаранта, помимо этого должны расти все виды импорта, поставки военной помощи от государств-союзников. Зеленский подчеркнул, что все это является одной из весомых задач.

Президент призвал всех госслужащих способствовать росту производства отечественных беспилотников, в частности, чиновники в оборонной сфере должны воспринимать эту задачу так, как о ней говорят защитники на фронте.

Глава государства подчеркнул, что дроны – это расходный материал и их у военных должно быть столько, сколько надо ВСУ для спасения жизней и выполнения задач на поле боя.

Отметим, ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила о том, что в РФ ускоряют темпы производства беспилотников. Она объяснила, почему Москва спешит с выпуском дронов.