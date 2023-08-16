Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» сообщил, что на сегодня на территории РБ находятся от 4000 до 45000 наемников ЧВК. В сообщении сказано, что информации о вывозе части «вагнеровцев» в российскую Федерацию не получила подтверждения, также нет данных об их отправке в Африку, информирует «НБН».

Активного перемещения боевиков армии Пригожина по белорусской территории на данный момент не зафиксировано, боевики проводят тренировки для военных ВС РБ и сотрудников силовых структур режима Лукашенко.

Также «вагнеровцев» активно используют для проведения информационных провокаций и создания напряженности на границах Беларуси со странами-членами Североатлантического Альянса.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев оценил угрозу для Украины со стороны боевиков Пригожина в РБ.