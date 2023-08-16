Руководитель оборонного ведомства сообщил, что одной из главных «гуманитарных задач спецоперации» для государства-террориста якобы является освобождение всех пленных оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Шойгу, для возвращения домой путинских солдат из плена Москва наладила сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста. Представители организации помогают РФ определить местонахождение пленных захватчиков в Украине, а также помогают в обеспечении их прав в соответствии с международными нормами.

Министр отметил, что это «очень деликатная» работа, пожаловавшись на то, что якобы стране-агрессору очень сложно договариваться с украинской стороной об обмене пленными.

Ранее украинский журналист поймал главу Минобороны РФ на лжи об обстрелах Украины армией Путина.