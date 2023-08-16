Как пишет «НБН», об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Курбаков.

Он подчеркнул, что судно, перевозившее контейнеры под флагом Гонконга, «JOSEPH SCHULTE», вышло из одесского порта и движется установленным для гражданских судов временным коридором. Его курс – Босфор. На борту контейнеровоза более 30 тысяч тонн груза. В частности, там есть продовольствие.

Напомним, ранее Минобороны России впервые заявило об остановке гражданского судна в Черном море на фоне срыва зернового соглашения.