В эфире телеканала FREEДОМ спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что в Крыму царят панические настроения, оккупанты осознают, что им недолго осталось находиться в пунктах базирования на полуострове, информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, россияне понимают, что они не способны остановить продвижение украинских войск. Захватчиков демотивирует и «эвакуация» ценностей «властями» и коллаборантами.

Ставленники Кремля и предатели Украины открыто демонстрируют, что «после них хоть потоп», продолжая активно «распиливать бюджет» полуострова.

Гуменюк предполагает, что подразделения ВС РФ из Крыма могут перебросить на Восток Украины либо на Запорожское направление.

Отметим, что спикер ОК «Юг» сообщила о проблемах армии России с крымской логистикой, объяснив, что произошло с путями снабжения оккупантов.