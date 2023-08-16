Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины в эфире национального телемарафона рассказала, что у путинских оккупационных сил усложнилась крымская логистика. После серии ударов по Керченскому мосту пути снабжения на полуострове стали перегружены, информирует «НБН».

Спикер ОК «Юг» отметила, что Крым в логистическом смысле все больше превращается в остров. Для гражданского населения полуострова россияне делают поставки по частично функционирующим трассам.

Гуменюк отметила, что параллельно захватчики пытаются отремонтировать мосты, для чего формируют специальные бригады. Однако «желающих» оккупантам приходится сгонять «под дулом автомата», люди понимают, что им придется работать в опасных зонах, куда может «прилететь» в любой момент.

Напомним, о ситуации с Крымским мостом после атак ВСУ рассказал спикер Военно-морских сил Украины.