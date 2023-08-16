Российские захватчики атаковали Харьковщину «Шахедами» ночью и около 09:00 утра. Руководитель ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что в темное время суток оккупанты нанесли удар по селу Пески-Радьковские в Изюмском районе. В результате обстрела были разрушены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия, обошлось без пострадавших, информирует «НБН».

Утром в области объявили воздушную тревогу, в Харькове были слышны взрывы, Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Позже он уточнил, что в Харьковском районе зафиксировали дроны-камикадзе, которые уничтожили силы противовоздушной обороны.

Напомним, спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ начали использовать для атак на Украину «Шахеды» российского производства. Начальница пресс-центра отметила, что Кремль боится прекращения поставок БПЛА из Ирана.