Пресс-служба Министерства обороны страны-агрессора в Telegram заявила, что в среду, 16 августа, якобы около 11:00 Крым атаковал беспилотник самолетного типа. Противовоздушная оборона оккупантов уничтожила БПЛА, информирует «НБН».

Традиционно ведомство РФ возложило ответственность за инцидент на Украину. Россияне утверждают, что на временно захваченном полуострове они пресекли попытку «киевского режима» осуществить «террористическую атаку».

Напомним, спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что в Крыму у российских войск усложнилась логистика. Она объяснила, почему оккупанты оказались в затруднительной ситуации.