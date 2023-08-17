В своем Telegram-канале офицер путинской армии сообщил, что недавно в районе Токмака на Запорожье защитники нанесли удар кассетными снарядами по позициям ВС РФ. Осколки посекли водителей и грузовую технику, однако оборонное ведомство государства-террориста не сообщило об инциденте, информирует «НБН».

По словам Шувалова, Москва должна была бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставки таких боеприпасов в Украину, якобы был такой шанс. Теперь на передовой захватчикам не сладко, поскольку ВСУ мастерски наносят по ним удары, от которых окопы не спасают. Большим потерям оккупантов способствуют и проблемы с российской медициной.

«Бинтиком-жгутиком уже не спасешься», – объяснил полковник, отметив, что после обстрела такими снарядами выжившим нужна основательная медицинская помощь.

Офицер добавил, что после прилета кассетных боеприпасов из «освободителей» в окопах образуется «каша из живых и умирающих». Шувалов видит единственное решение в этой ситуации – применять контрбатарейную борьбу, которой у «второй армии мира» нет.

Ранее священник РПЦ, который рвался в Украину, пожаловался, что ему дали автомат и отправили в окоп, что не входило в его планы.