В эфире «24 канала» представитель оборонного ведомства сообщила, что на востоке Украины снизилась интенсивность боевых действий, однако это временное затишье, «вторая армия мира» от своих планов не отказалась, информирует «НБН».

По словам заместителя министра, на самом деле на этом участке фронта российские захватчики просто «зализывают раны». После больших потерь ВС РФ перегруппировываются, пополняют свои ряды новыми людьми.

Маляр отметила, что «освободители» намерены возобновить наступление на Лимано-Купянском направлении, в связи с чем командование ВСУ старается меньше говорить о такого рода «затишье».

Россияне хотят расконцентрировать защитников из направлений, где они терпят поражение, а также хотят захватить деоккупированные территории Харьковской области.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, к какой тактике перешла армия Путина на Купянском направлении.