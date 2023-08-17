В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил заявил, что он не говорил о том, что Киев не получит боевые самолеты США до конца года, информирует «НБН».

По словам полковника, он не хочет сеять среди населения «зраду», объяснив, что Украине в любом случае нужны американские истребители и выбора у нее нет. Будет ли передача F-16 до конца года, в начале нового или позже — Киев должен приближать поставки западной авиации.

Игнат добавил, что украинское руководство просило предоставить ВСУ современные боевые самолеты еще в начале полномасштабного российского вторжения. Пилоты скоро начнут обучение на американских истребителях и остается надеяться, что партнеры не будут затягивать с поставками этой техники.

Ранее в Вашингтоне назвали условие для обучения украинских летчиков в США.