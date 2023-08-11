Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении корреспондента «Голоса Америки» Джеффа Селдина в Twitter со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

В частности, он заявил, что США готовы обучать пилотов из Украины, но только если у партнеров из Европы для этого нет возможности.

В это же время высокопоставленный американский чиновник добавил, что Вашингтон стремиться продвигаться вперед насчет оказания Киеву «долгосрочных возможностей».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СМИ озвучили количество украинских летчиков в первой группе, которые должны обучаться на истребителях F-16.