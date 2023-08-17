В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ сообщил, что страна-агрессор имеет детальный план сценария проведения провокации на Курской АЭС, информирует «НБН».

По словам Юсова, путинский режим не впервые для достижения целей терроризирует российское население. С помощью теракта на станции Кремль может попытаться повысить уровень мобилизации, поддержки граждан и внутриполитических процессов.

Представитель военной разведки отметил, что весь вопрос состоит в том, решатся ли власти государства-террориста на такой шаг. При этом захватчики не способны просчитать последствия подобных действий, что они продемонстрировали, подорвав Каховскую ГЭС.

Ранее Центр национального сопротивления рассказал, как Москва планирует эвакуировать население из Курской области в случае теракта на АЭС.