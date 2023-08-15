Центр национального сопротивления обнародовал документ правительства Курской области с планом эвакуационных мероприятий в регионе из зоны вероятного радиоактивного загрязнения в случае аварии на АЭС якобы в результате атаки со стороны Украины, информирует «НБН».

Местные власти получили распоряжение создать транспортный реестр. Из документа становится понятно, что большинство жителей Курской области бросят на произвол судьбы. Население региона составляет миллион человек, областного центра – 435 тысяч, а эвакуировать будут лишь 5% — от 21 до 57 тысяч россиян.

Избранных граждан РФ из приграничья повезут на север страны-агрессора в Горшечное, Большое Солдатское, Щигры и Железногорск.

В то же время российские оккупанты продолжают нарушать правила эксплуатации на Запорожской АЭС. В «Энергоатоме» сообщили, что станция по вине захватчиков оказалась на грани блекаута.