Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины в эфире национального телемарафона заявила, что Керченский мост из-за «хлопков» продолжает функционировать в ограниченном режиме, враг часто перекрывает движение по нему, информирует «НБН».

По словам главы ведомства, Крымский мост «поставлен на проветривание», учитывая ситуацию с дымом. Транспортный переход оккупантов не функционирует на полную мощность, автомобильные полосы работают в ограниченном режиме исключительно для «легковушек». По специальному режиму функционирует и железная дорога.

Гуменюк добавила, что Керченский мост, как и «больные» Генический и Чонгарский, по-прежнему не может обеспечить полноценную логистику путинским войскам.

Ранее спикер ОК «Юг» рассказала о деятельности оккупантов и коллаборантов в Крыму, сообщив, какие события на полуострове демотивируют российских захватчиков.