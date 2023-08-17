Как информирует «НБН», об этом говорится в отчете ISW.

Следовательно, российское правительство угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку определенным государствам Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с «вагнеровцами».

Согласно обнародованной источниками информации, Министерство обороны России уже предъявило властям города ультиматумы. Об этом в основном сообщают источники, которые имеют ту или иную связь с боевиками ЧВК «Вагнер».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что боевики ЧВК «Вагнер» остаются в Беларуси.